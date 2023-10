İletişim Başkanı Altun: Gazetecilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çatışma bölgelerinde muhabir, gazeteci ve medya kurumlarının hedef alınmasının kendilerini derinden üzdüğünü ve endişelendirdiğini belirtti.

Fahrettin Altun, "Bu meslektaşlarımızın bazıları gerçeğin peşinde koştukları için maalesef hayatlarını kaybetmiştir. Gazetecilere ve sivillere karşı her türlü saldırı ve katliamı şiddetle kınıyoruz. Yalan haber yaymak, yanlış algı yaratmak ve sahadaki gerçekleri saklamak amacıyla gazetecilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez. Namuslu ve iyi gazetecilik çalışmaları kamunun nazarından saklanmaya çalışılan gerçekleri ortaya koyarak barışa hizmet eder." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğru haber yapmalı ve dezenformasyon kampanyalarına karşı koymalı"

İçinde bulunulan bölgesel çatışma ve kriz döneminde medya üzerinden yapılan bilgi savaşlarının hakikate erişim açısından tehdit oluşturduğunu bildiren Altun, şunları kaydetti:

"Birtakım organize gruplar sürekli olarak dezenformasyon kampanyaları yürütüyor. Böylesi bir süreçte medya kurumları aktardığı haberlerin teyitli ve doğrulanmış olmasına azami özeni göstermekle yükümlüdür. Tüm medya kuruluşlarını, muhabirleri ve gazetecileri dezenformasyon kampanyalarına ve yalan haberlere karşı daha dikkatli olmaya ve dünya kamuoyunu manipüle ederek savaşa hizmet etmeye çalışanlara karşı uyanık olmaya çağırıyoruz. Gazetecilerin cesur ve özverili biçimde çatışma bölgelerinde gerçekleri aktarmak için kendi hayatlarını tehlikeye attıkları bir dönemde, medya kurumlarındaki editöryal ekiplere özellikle önemli bir rol düşmektedir. Doğru haber yapmalı ve dezenformasyon kampanyalarına karşı koymalıdırlar."

We are deeply concerned and saddened by violence against reporters, journalists, and news organizations on the ground. Some of them have lost their lives in the pursuit of truth. We strongly oppose attacks and massacres against civilians including our colleagues.



There is no…