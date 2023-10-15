Altun: Gazetecilere ve sivillere karşı her türlü saldırı ve katliamı şiddetle kınıyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gazetecilere ve sivillere her türlü saldırı ve katliamı şiddetle kınadığını söyleyerek “Çatışma bölgelerinde muhabir, gazeteci ve medya kurumlarının hedef alınması bizi derinden üzmekte ve endişelendirmektedir. Bu meslektaşlarımızın bazıları gerçeğin peşinde koştukları için maalesef hayatlarını kaybetmiştir" dedi.

Fahrettin Altun sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yalan haber yaymak, yanlış algı yaratmak ve sahadaki gerçekleri saklamak amacıyla gazetecilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez. Namuslu ve iyi gazetecilik çalışmaları kamunun nazarından saklanmaya çalışılan gerçekleri ortaya koyarak barışa hizmet eder.



İçinde bulunduğumuz bölgesel çatışma ve kriz döneminde medya üzerinden yapılan bilgi savaşları, hakikate erişimimiz açısından tehdit oluşturuyor. Birtakım organize gruplar sürekli olarak dezenformasyon kampanyaları yürütüyor. Böylesi bir süreçte medya kurumları aktardığı haberlerin teyitli ve doğrulanmış olmasına azami özeni göstermekle yükümlüdür."

"Savaşa hizmet etmeye çalışanlara karşı uyanık olun"



Tüm medya kuruluşlarını, muhabirleri ve gazetecileri dezenformasyon kampanyalarına ve yalan haberlere karşı daha dikkatli olmaya ve dünya kamuoyunu manipüle ederek savaşa hizmet etmeye çalışanlara karşı uyanık olmaya çağıran Altun, "Gazetecilerin cesur ve özverili biçimde çatışma bölgelerinde gerçekleri aktarmak için kendi hayatlarını tehlikeye attıkları bir dönemde, medya kurumlarındaki editöryal ekiplere özellikle önemli bir rol düşmektedir. Doğru haber yapmalı ve dezenformasyon kampanyalarına karşı koymalıdırlar" diye konuştu.

"Yapmamız gereken hakikat ve barış için birlik olmak ve beraber mücadele etmektir"

Altun, "Yayıncılar doğru bilgileri yayınlayarak ve teyitli gerçeklerin aktarımında ısrarcı olarak barışa katkıda bulunmalıdır. Kışkırtıcı söylemlere karşı bilhassa dikkatli olmalı ve haber kuruluşlarını istismar etmek isteyenlere fırsat vermemelidir" diyerek paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Gerçeğe hizmet etmek için hayatlarını riske atan sahadaki meslektaşlarımıza minnettarız. Bu cesur gazeteci arkadaşlarımız, sahadaki gerçeklerin peşinden giderek barışa hizmet etmenin kritik önemini gerçekten anlayan kişilerdir. Onlarla gurur duyuyoruz!



İnsanlığın önüne muazzam imkânlar sunan bilgi çağında yaşıyoruz. Bununla birlikte gerçeği yok etmeye yönelik son derece tehlikeli yöntemlerin de kötü niyetli aktörler tarafından kullanıldığını görüyoruz. Yapmamız gereken hakikat ve barış için birlik olmak ve beraber mücadele etmektir."