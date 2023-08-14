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Gündem
AA 14.08.2023 13:36

İletişim Başkanı Altun, AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümünü kutladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kurulduğu günden bu yana onurlu ve erdemli siyasetten, millete hizmetten, demokrasiden, adalet ve kalkınmadan taviz vermeden yürüyüşünü sürdüren ve başarılarıyla Türkiye'nin gelişmesine büyük katkı sunan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum" dedi.

İletişim Başkanı Altun, AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümünü kutladı

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin tam 22 yıl önce bugün siyaset sahnesinde yerini almaya başladığını anımsattı.

"Kurulduğu günden bu yana onurlu ve erdemli siyasetten, millete hizmetten, demokrasiden, adalet ve kalkınmadan taviz vermeden yürüyüşünü sürdüren ve başarılarıyla Türkiye'nin gelişmesine büyük katkı sunan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum" ifadelerini kullanan Altun, AK Parti çatısı altında emek verenleri kutladı, millete hizmet yolunda gösterdikleri gayret için teşekkür etti.

Dünya siyaset tarihinde eşine az rastlanır bir şekilde girdiği tüm seçimlerden yenilenerek ve gelişerek zaferle ayrılan AK Parti'nin milletin gönlünde sahip olduğu teveccühün güçlenerek devam edeceğine inandığını vurgulayan Altun, şunları söyledi:

"AK Parti'nin, hizipleşmek yerine kucaklaşmanın, Hakk'a ve halka hizmetin, terör ve vesayet odaklarına karşı dik duruşun, uluslararası alanda kararlı ve onurlu siyasetin, yerli ve milli atılımlarla ülkemize çağ atlatan icraatların merkezi ve sembolü olmaya devam edeceği, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemize sayısız hizmetlerde bulunacağı nice yıllara."

AK Parti 22 yaşında
AK Parti 22 yaşında

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