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İletişim Başkanı Altun: 30 Ağustos Zafer Bayramımız şanına yaraşır şekilde kutlanacak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır." dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır. İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 20:23
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