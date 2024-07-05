İlber Ortaylı: Bozkurt, Türk milletinin sembolüdür

Milli futbolcu Merih Demiral’ın Avusturya galibiyetini “bozkurt” sembolüyle kutlamasından rahatsız olan Alman makamları UEFA'ya şikayette bulundu. Türkiye, tarihi bir Türk sembolüne karşı gösterilen tepkileri “yabancı düşmanlığı” olarak değerlendirdi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da bozkurt sembolüne ve Türk tarihindeki yerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

“Türk milleti için mühim ve manalı bir sembol”

İlber Ortaylı, “Türk tarihinde ‘Bozkurt’ bir semboldür, idoldür. Öyle sadece bir partinin, grubun sembolü değildir. Biz çöl takımından değiliz, steplerden gelen bir milletiz. O yüzden kurt bizim için mühim ve manalı bir semboldür. Destanları, hikâyeleri var.” dedi.

“Millî Mücadele’de de sembol olarak var”

Kurdun, tür olarak çok dayanıklı olduğunu belirten Ortaylı, şunları kaydetti:

“Kurt sırtını herhangi bir şekilde dayamadan, sırtını garantiye almadan, öyle bir ihtiyaç duymadan savaşabilen bir hayvandır. Yaşam savaşı verme bakımından çok beceriklidir. Sürü halinde de avlanır ama tek başına da çok dirayetli ve dirençlidir.

O yüzden yaşam savaşı veren, özgürlük savaşı veren milletler için ayrı bir sembolik değeri ve önemi vardır. Millî Mücadele’de de sembol olarak vardır. Devlet çok kullandı. Eserlerde vardır.”

“Sonradan üretilmiş değil, tarihi derinliği var”

İlber Ortaylı, “Kimseyi alakadar etmez. Gamalı haç ve Naziler ile bir benzerlik kurmak saçmalıktır. Bozkurt birinin kafasından çıkmış, sonradan üretilmiş bir sembol değildir. Bir milletin mücadele azmi ve kararlığını ifade eden tarihi bir derinliği vardır.” ifadelerini kullandı.

“Atatürk de bozkurt sembolünü benimserdi”

İlber Ortaylı, “Ecnebiler de Atatürk’e ‘bozkurt’ diyordu. Atatürk de bozkurt sembolünü benimserdi. Paraların üzerinde kullanıldı, hatırlayın o dönemi. Başka yerlerde de semboldü. Dönemin siyasi ortamı gereği İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kalktı o semboller.” diye konuştu.

Başka milletlerin de bu sembolü kullandığını aktaran Ortaylı, “Macarlar mesela. Ayrıca Volga Nehri boyunca kullanılır o sembol” dedi.