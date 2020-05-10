İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerinin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda bugün, Mardin ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu; bölücü terör örgütünün kırsal yapılanmasına 2014 yılında katılan, örgütün Suriye uzantısı içerisinde faaliyet yürüten R.G. isimli örgüt mensubu Mardin Nusaybin’de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 76’ya yükseldi.