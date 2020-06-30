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İkna çalışmasıyla 1 teröristin teslim olması sağlandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması neticesinde 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak'tan bu yana teslim olanların sayısı 93 oldu.
Bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurları tarafından terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları sürüyor.
Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışmasıyla, 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 93’e yükseldi.
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