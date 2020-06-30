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İletişim Başkanı Altun: IFRC, Kerem Kınık'ı hedef göstererek suç işledi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, pedofili ve eşcinselliği özendiren LGBT hareketini eleştirdiği için Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı hedef alan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'na (IFRC) sert tepki gösterdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, Kızıl Haç Örgütü'nün Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı hedef göstererek yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.
Altun, "Eşcinsellik propagandası ifade özgürlüğü için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır." dedi.
Kızıl Haç Örgütü'nün hedef göstererek suç işlediğini belirten Altun, Kınık'ın tüm hayatını dünyadaki çocukları korumaya adamış bir doktor olduğunun altını çizdi.
Fahrettin Altun açıklamasını "susturamazsınız" ifadesi ile bitirdi.
Etiketler: türk kızılay başkanı kınık Türk Kızılay kerem kınık iletişim başkanı fahrettin altun altunSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 12:53
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