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İkna çalışmaları sonuç verdi, 1 terörist daha teslim oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK mensubu bir teröristin, sınır duvarlarını aşarak Mardin’de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Ocaktan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 101'e yükseldi.
Terör örgütünde çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının yaptığı ikna çalışmaları neticesinde, bugün bir örgüt mensubu daha teslim oldu.
Sınır duvarlarını aşarak Mardin’de teslim olan terörist ile birlikte son iki günde 6 örgüt mensubunun teslim olması sağlandı.
Son teslimle, ikna çalışmaları kapsamında 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 101’e yükseldi.
Bakanlık, yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de çözülmenin hızlanarak devam etmesinin beklendiğini açıkladı.
Etiketler: son dakika terör örgütü İçişleri Bakanlığı MardinSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 14:22
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