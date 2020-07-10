Terör örgütünde çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının yaptığı ikna çalışmaları neticesinde, bugün bir örgüt mensubu daha teslim oldu.

Sınır duvarlarını aşarak Mardin’de teslim olan terörist ile birlikte son iki günde 6 örgüt mensubunun teslim olması sağlandı.

Son teslimle, ikna çalışmaları kapsamında 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 101’e yükseldi.

Bakanlık, yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de çözülmenin hızlanarak devam etmesinin beklendiğini açıkladı.