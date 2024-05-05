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TRT Haber 05.05.2024 17:30

İİT Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi Mehmet Paçacı oldu

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) 15. Zirvesi’nde İİT Genel Sekreteri’nin İslamofobi Özel Temsilcisi olarak Büyükelçi Mehmet Paçacı atandı.

İİT Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi Mehmet Paçacı oldu

Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Mehmet Paçacı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) 4-5 Mayıs’ta Banjul’da gerçekleştirilen 15. Zirvesi’nde İİT Genel Sekreteri’nin İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Büyükelçi Paçacı’nın bu görevi başarıyla yürüteceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle, İslam karşıtlığıyla mücadele konusunda uluslararası toplumun ortak bir tutum sergilemesi ve kararlılıkla hareket etmesi gerektiğini hatırlatıyoruz."

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