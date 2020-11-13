FETÖ'nün darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar "örgüt yöneticiliği", Bülent Olcay ve Vahit Bektaş ise "örgüt üyeliği" suçlarından, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılandı.

Eski Danıştay üyeleri Olcay, Tutar ve Bektaş, "görevi kötüye kullanma suçu"ndan Yüce Divan'da yargılanacak.

Danıştay üyeliği görevleri sırasında, alınan bazı kararlar ve kararların imzalanması süreçlerinde FETÖ lehine hareket ettikleri iddia edilen üç eski üye hakkındaki ilk duruşma, 24 Kasım Salı günü saat 10.00'da yapılacak.

Davada, savcılık görevini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya başsavcıvekili yürütecek. Yargılamada, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uygulanacak.

Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 148. maddesine göre, Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılıyor.

Yargıtay'da "örgüt üyeliği ve yöneticiliği" suçlarından yargılandılar

Üç eski yüksek yargıç, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanmış, örgütün yüksek yargı yapılanmasında "Danıştay abisi" olduğu belirlenen Tutar'a "örgüt yöneticiliği" suçundan 16 yıl hapis cezası verilmişti.

FETÖ üyeliği suçundan tutukluyken etkin pişmanlıktan yararlanan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş ise "örgüt üyeliği" suçundan yargılandığı davada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Darbe girişimi öncesinde yüksek yargı üyelerinin görevini sona erdiren yasa görüşmeleri sırasında protesto için cübbesini Danıştay binasındaki odasının camına asan eski Danıştay üyesi Bülent Olcay'a ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.