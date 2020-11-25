Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırdığı bölgelere teröristlerin sızma girişimi bir kez daha önlendi.

Terör örgütü PKK/YPG Barış Pınarı bölgesini bir kez daha hedef aldı. TSK'nın bölge çevresinde insansız hava aracıyla (İHA) yaptığı incelemeler sırasında terör örgütünün yeni bir saldırı hazırlığında olduğu, teröristlerin tüneller kazarak tahkimat yaptıkları belirlendi.

Fırtına ateş altına aldı

Bunun üzerine teröristlerin bulunduğu bölgeyi Fırtına obüsleri top atışına tuttu. Atışlar sonucu 14 terörist etkisiz hale getirildi.

3 teröristle sıcak temas

Daha sonra komandolar tarafından bölgede arama-tarama yapıldı. Komandolar saklanan 3 teröristle sıcak temas sağladı. 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.