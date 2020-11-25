Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

'En geç nisan ayında yerli aşıyı uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz'

Şimdi salgının seyrinin önüne geçemezsek daha sonra çok daha can acıtıcı tedbirler uygulamak zorunda kalırız. İnşallah önümüzdeki ayın sonuna doğru Çin aşısında ilk uygulamaları yapabilmeyi umut ediyoruz. Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç nisan ayında kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıyı da en uygun şartlarda inşallah tüm insanlığın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En geç Nisan ayında kendi aşımızı da uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz.https://t.co/y9ZIkNA77q pic.twitter.com/1g61hEVzvV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 25, 2020

'Bölgesel sorunlarda asla 'yayılmacı' bir anlayışla hareket etmiyoruz'

Türkiye olarak bölgesel sorunlarla ilgilenirken asla yayılmacı bir anlayışla hareket etmiyoruz. Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yoktur, biz kendi milli güvenliğimizi sağlamaya çalışıyoruz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz kendi milli güvenliğimizi sağlamaya çalışıyoruz.https://t.co/y9ZIkNA77q pic.twitter.com/WqsOjWK7CD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 25, 2020

'Çatışma bölgelerine geçişi engellemek için olağanüstü çaba harcıyoruz'

9 bine yakın terörist savaşçı yakaladık ve ülkelerine geri gönderdik. Ülkemiz üzerinden çatışma bölgelerine geçişi engellemek için olağanüstü çaba harcıyoruz. Dün özellikle Barış Pınarı bölgesinde 17 terörist sızma hareketine kalkıştı. Bunlar kahraman komandolarımız tarafından öldürüldü. Ben komandolarımızı gözlerinden öpüyorum.

'Provokasyonlara rağmen soğukkanlı davrandık'

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tüm provokasyonlarına rağmen Doğu Akdeniz'de sabırlı, soğukkanlı davrandık.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan ve GKRY'nin tüm provokasyonlarına rağmen Doğu Akdeniz konusunda soğukkanlı davrandık.https://t.co/y9ZIkNA77q pic.twitter.com/E8uAgjkMty — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 25, 2020

Türk gemisinde hukuk dışı arama

Bunun uluslararası deniz hukukunda yeri yok.

#SONDAKİKA

[Türk gemisinde hukuk dışı arama] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun uluslararası deniz hukukunda yeri yok.https://t.co/y9ZIkNA77q pic.twitter.com/9n9Q8Qjbxx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 25, 2020

'30 yıllık bir gecikmeyle de olsa hak yerini buldu'

Dağlık Karabağ'da 30 yıllık bir adaletsizliğin son bulmasına katkıda bulunduk. Putin ile yapılan görüşmelerde bu süreçte bölgeye barışı egemen kılmanın adımlarını atmış bulunmaktayız. Türkiye, Azerbaycan ve Rusya olarak bölgede barışın güvencesi olacağız. Yaklaşık 30 yıllık bir gecikmeyle de olsa hak yerini buldu, Karabağ'da Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Herkes artık tavrını sahadaki gerçeklere göre belirlemeli. Diplomatik çabalarımızı sahdaki güçlü varlığımızla destekleyerek mücadelemizi sürdüreceğiz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile yapılan görüşmelerde bu süreçte bölgeye barışı egemen kılmanın adımlarını atmış bulunmaktayız.https://t.co/y9ZIkNA77q pic.twitter.com/Cl99BC9zTb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 25, 2020

'Kapsamlı reformları birer birer hayata geçireceğiz'

Devletiyle, iş dünyasıyla 83 milyon olarak hep birlikte hareket etmeliyiz, salgının bizim dikkatimizi dağıtmasına izin vermeyeceğiz. Salgınla mücadele tedbirlerini üretimi en az etkileyecek şekilde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ekonomide kapsamlı reformları birer birer hayata geçireceğiz. Hukuk reformlarını da hızlandırıyoruz. Reform ve değişim çalışmalarının merkezinde milletimiz yer alıyor.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırım ikliminin ayrılmaz parçası olan hukuk reformunu hayata geçiriyoruz. Reform ve değişim çalışmalarının merkezinde milletimiz yer alıyor.https://t.co/y9ZIkNA77q pic.twitter.com/SDV4oJGXbw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 25, 2020

'Cumhur İttifakı, gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulmadı'

Cumhur İttifakı, Türkiye’nin en geniş tabanlı 'siyasi dayanışma' örneğidir. İttifak, gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulmadı. Cumhur İttifakı'nın tek amacı ülkemizi büyük ve güçlü bir Türkiye haline getirmek.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulmadı. İttifakın tek amacı, ülkemizi büyük ve güçlü bir Türkiye haline getirmek.https://t.co/y9ZIkNA77q pic.twitter.com/P25k3pF3M2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 25, 2020

'İnsan Hakları Eylem Planını genişleterek son halini verip Meclis'e sunacağız'

Milletimize sözümüz olan İnsan Hakları Eylem Planını ekonominin temeli olan güven iklimini de arttıracak şekilde genişleterek en kısa sürede son halini vereceğiz. Bu çerçevede yapılan hazırlıkların insan haklarıyla ilgili tüm kesimler yanında ekonomi yönetimi ve iş dünyasıyla da istişare ederek grubumuz vasıtasıyla Meclisin takdirine sunacağız.

'Nerede terörist varsa bunların başını ezmek için geldik'

Ömrümüz, insanları inançları, kökenleri, kıyafetleri, meşrepleri sebebiyle aşağılayan, hakir gören, baskıyla, zulümle değiştirmeye çalışan faşist anlayışla mücadele etmekle geçti. Bunun da bir numaralı temsilcisi CHP'dir. Biz bu millete hizmet için varız, barış için geldik. Nerede terörist varsa bunların başını ezmek için geldik. Darbelere karşı koyarken de hukuk yolundan çıkmadık. CHP başta olmak üzere benzer görüşte olanlar dışarıdan besleniyor. Dağa kaçırılan yavruların anneleri Diyarbakır'da yaz kış demeden beklerken onların hakkını kim ödeyecek?

'Terörist kitabının tavsiye dilmesi beni rencide etti'

(Bülent Arınç'ın istifası) Terörist kitabının tavsiye dilmesi beni rencide etti. Kitabı tavsiye edilen teröristin elinde milletin kanı var. Bu durum kabul edilemez. Kürt kardeşlerimizin en büyük düşmanının silahlı ve siyasi temsilcileriyle bölücü terör örgütü olduğu hakikatinin gölgelenmeye çalışılmasına göz yumamayız. Aksi takdirde terör örgütü tarafından evlatları zorla dağa kaçırılan göz göre göre ölümü sürüklenen tecavüze uğrayan annelerin yüzlerine bakamayız.

'Ülke olarak yeni bir atılım döneminden geçiyoruz'

Biz milletimizin büyük ve güçlü Türkiye'ye layık olduğunu biliyor ve bunun için mücadele ediyoruz. Ülke olarak yeni bir atılım döneminden geçiyoruz. Daha büyük hedeflere ulaşmak için çok yönelü bir mücadele içindeyiz. Biz hayırda, hizmette ve projede yarışmak istiyoruz, polemiklerle hiçbir yere varamazsınız.

'Kadınlarımızı her türlü tehditten ve tehlikeden korumak başlıca görevimiz'

Biz baş öğretmenin kurduğu partiyiz diyenler öğretmenlere saygısızlık yapıyor. Öğretmenler başımızın tacıdır. Kadınlarımızı şiddet başta olmak üzere her türlü tehditten ve tehlikeden korumak başlıca görevimiz.