Henüz 14 yaşındayken kandırılarak 2014 yılında terör örgütüne katılan Y.Y, ailesinin evlat nöbetinde olduğunu öğrenince güvenlik güçlerine teslim oldu.

9 Kasım'da Şırnak'ta ailesi ile buluşturulan Y.Y, örgüte HDP aracılığı ile katıldığını itiraf etti.

Diyarbakır'da HDP binasına gittiğinde kendisini üst katta bir odaya yönlendirdiklerini anlatan Y.Y, "Yanıma iki kadın gelerek beni başka bir odaya götürdüler. Üzerimi aradılar, yanımda tablet bilgisayarım vardı onu aldılar. Daha sonra binaya gelen başka bir kişi tarafından HDP binasına yakın bir daireye geçtik. Eve daha sonra bir kişiyi daha getirdiler" dedi.

Suriye'ye geçmeleri için Diyarbakır'dan Mardin'e gönderildiklerini söyleyen Y.Y, yolda yakalanması durumunda yapacaklarının kendisine anlatıldığını anlattı.

"Yolda problem olursa, notu yutun"

Kendilerini yönlendiren kişinin, Mardin'in Nusaybin ilçesine gitmeleri için 50'şer lira ve küçük bir kağıtta not verdiğini kaydeden Y.Y, "Bizi karşılayacak kişiye vermemizi istedi. 'Yolda problem olursa, notu yutun' diyerek bizi uyardı. Nusaybin'de bizi karşıladıktan sonra 10 gün bir evde tuttular, daha sonra Suriye'ye geçtik" dedi.

Y.Y. ifadesinde örgütün kaçmaya çalışanları nasıl cezalandırdığını da anlattı.

Kaçmaya çalışana hücre cezası

Örgütten kaçmak için sınıra doğru ilerlerken yakalandığını söyleyen Y.Y, dönmek isteyince 8 ay hücrede tutuldu. 8 ayın sonunda kalmak istediğini söyleyince de eğitim için Gare bölgesine gönderildi.

Y.Y, "Beni bölgeye götüren kurye telsizden 'yeni kumaş var gelin alın' anonsu geçtikten 40 dakika sonra 2 kadın terörist gelip beni aldı." dedi.

Habur'da teslim oldu

Ailesinin evlat nöbetinde olduğunu öğrenince yeniden kaçma planı yapan örgüt mensubu Suriye'den Irak'a geçip Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmuştu.