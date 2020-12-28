Terörle mücadele sınır ötesinde başarıyla sürüyor. Teröristlerin Suriye'nin kuzeyine terörden arındırılmış bölgelere sızma girişimi bir kez daha önlendi.

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.



Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/wgVEf5GNAi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 28, 2020

Barış Pınarı bölgesine saldırı amacıyla güneyden sızmaya çalışan 20 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi.

İHA'lar tespit etti

Milli Savunma Bakanlığı operasyonun detaylarını da paylaştı. Mushayrifah bölgesinde insansız hava araçlarıyla yapılan keşif gözetleme faaliyeti sırasında sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist grubu belirlendi.



Fırtına'dan tam isabet

Hemen harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, ilk olarak bölgeye top atışları gerçekleştirdi. Yerli üretim Fırtına obüsleri ile yapılan "nokta atışlarını" obüsler takip etti. Sonrasında bölgeye komando birlikleri sevk edildi. Yapılan operasyonun ardından 20 teröristin etkisiz hale getirildi.



iki günde 35 terörist etkisiz hale getirildi

Dün yine Barış Pınarı bölgesine güneyden sızma girişiminde bulunan 15 terörist etkisiz hale getirilmişti.