Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 10:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı. Şehit sayısı 2'ye yükseldi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 gün önce yaşanan çığ sonrası kayıp olan askeri personeli arama kurtarma çalışmalarına günün ağarması ile yeniden başlandı.
AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinden 37 uzman personelin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Uzman Çavuş Ali Özdemir'in naaşına ulaşıldı.
Çığ bölgesinden alınan Özdemir'in cenazesi törenle memleketi Kahramanmaraş’a uğurlanacak.
Üs bölgesinin kardan kapanan yolunu açma çalışmaları sırasında düşen çığda şehit sayısı 2'ye yükselmiş oldu.
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