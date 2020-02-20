Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İdlib'de yapılan hava saldırısı sonucu 2 asker şehit oldu.

2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir.

Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz."

"50'den fazla rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir"

Bakanlığın açıklamasında, "50'den fazla rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" bilgisini paylaştı:

"İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50’den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir."

Altun: Suriye’yi kana açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'deki alçak saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır.



Suriye’yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir.



Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 20, 2020

Altun şu ifadeleri kullandı:

"İdlib’te barışı temin etmek, insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere bulunan askerlerimize Rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır. Suriye’yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir. Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır."