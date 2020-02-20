Almanya'da, Türkleri de hedef alan ve 9 kişinin öldürüldüğü ırkçı saldırı Ankara'nın gündeminde.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Irkçılık ve terör tüm insanlığın ortak problemidir." dedi. Oktay, "Olayın aydınlatılması için Alman muhataplarımızdan gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İletişim Başkanı Altun: Tüm faillerin yakalanarak cezalandırılmasını talep ediyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırının Avrupa’da ırkçılık ve İslam karşıtlığının geldiği boyutu gösterdiğini söyledi. Altun, "Hanau saldırısına dair soruşturmanın titizlikle gerçekleştirilmesini ve saldırının tüm faillerinin yakalanarak en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Irkçılık kollektif bir kanserdir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Irkçılık kollektif bir kanserdir" dedi, olayın aydınlatılması için Alman makamlarına çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı: Tek sesle konuşma zamanı gelmiştir

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa ülkelerini ırkçılığı cesaretlendirici yaklaşımdan uzak durmaya ve etkin tedbirler almaya çağırdı. "Irkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı tek sesle konuşma zamanı gelmiştir." denildi.

TBMM Başkanı Şentop: İslamofobik terörün yükselişine engel olmayı öncelemeleri gerekir

Avrupa ülkelerine bir uyarı da Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi. Şentop, "Kendi evlerinde, topraklarında, şehirlerinde ırkçı terörün, yabancı düşmanı terörün, İslamofobik terörün yükselişine engel olmayı öncelemeleri gerekir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Almanya'daki korkunç saldırı Avrupa'yı ele geçiren ırkçılığın ve faşizmin yeni bir vahşetidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu korkunç saldırı, Avrupa'yı adım adım ele geçiren ırkçılığın ve faşizmin yeni bir vahşetidir. İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve göçmen düşmanlığı ile siyasal alanda görünen faşizm, Avrupa'nın tüm siyasi değerlerini yok etmek isteyen bir siyasal ajandaya sahiptir. Bunlar 'Avrupa'nın DEAŞ'ı'dır. Geçmişte antisemitizm ile Avrupa'ya yaşattıkları korkunç acıları şimdi İslam düşmanlığı ile yeniden hedefliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Çok tehlikeli yerlere gider

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da Türklerin de hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin, "Avrupa ülkeleri kendi içlerinde bunu (ırkçılığı) durduramazsa bu çok tehlikeli yerlere gider." dedi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Aydın: Artan bir ayrımcılık var

TRT Haber'e konuşan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, "Bugün Almanya'da Türklere Müslümanlara ve yabancılara karşı giderek artan bir ayrımcılık var." dedi.