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Gündem
TRT Haber 04.07.2024 23:02

İçişleri: Provokasyonlarına çocukları alet etmek isteyenleri yakalayıp adalete teslim edeceğiz

İçişleri Bakanlığı, ülkede karışıklık çıkarmak isteyenlerin, provokasyonlarına çocukları alet etmek isteyenlerin yakalanıp adalete teslim edileceğini duyurdu.

İçişleri: Provokasyonlarına çocukları alet etmek isteyenleri yakalayıp adalete teslim edeceğiz

Konuya ilişkin olarak, İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalarda; *"Ayaklanış-Türkiye"* rumuzlu bir sosyal medya hesabından Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız” şeklinde paylaşım yapıldığı görülmüştür" denildi.

Yapılan incelemede sosyal medya hesabı yöneticisinin 14 yaşındaki bir çocuk olduğunun tespit edildiği ve aynı hesaptan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı da anlaşıldığı belirtildi.

 

Gözaltına alınan çocuk hakkında İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlemin yapıldığı vurgulandı. "Ülkemizde karışıklık çıkarmak isteyenleri, provokasyonlarına çocukları alet etmek isteyenleri tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz" mesajı paylaşıldı.

Konuya ilişkin soruşturmanın geniş çaplı yürütüldüğü duyuruldu.

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