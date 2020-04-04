Haber Giriş: Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığından kısıtlamalarla ilgili ek genelge
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi.
Genelgeye göre, taburcu olanlar, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakını ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar ve bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve kalacak yeri olmayanlar, askerlik hizmetini tamamlayanlar, cezaevlerinden salıverilenler için Seyahat İzin Kurullarınca Seyahat İzin Belgesi verilebilecek.
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