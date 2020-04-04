Genelgeye göre, taburcu olanlar, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakını ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar ve bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve kalacak yeri olmayanlar, askerlik hizmetini tamamlayanlar, cezaevlerinden salıverilenler için Seyahat İzin Kurullarınca Seyahat İzin Belgesi verilebilecek.

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