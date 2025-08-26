İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık'ın ev sahipliğinde, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Gazi Beyazıt Yumuk ile şehit aileleri ve gazilerle buluştuklarını belirtti.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hedefimiz terörsüz bir Türkiye'dir" ifadelerini alıntılayan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Her bir şehidimizin adı, bu toprakların harcına yazıldı. Onların aziz hatırasına ve onların ailelerine minnet borcumuz var. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Nazik misafirperverlikleri için sayın başkanlarımıza ve derneklerimizin kıymetli üyelerine gönülden teşekkür ediyorum."