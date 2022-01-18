İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Güvenlik Daire Başkanlığı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

"Toplumsal olaylara müzakereci yaklaşımı benimsiyoruz"

Soylu, 2016-2021 yılları arasında toplumsal olaylarda görev alacak 106 bin personele 30 farklı konuda eğitim verdiklerini, 2015'ten bugüne kadar 932 müzakereci yetiştirdiklerini ve alanda aktif olarak görev almasını sağladıklarını vurguladı.

Toplumsal olaylara sert müdahale değil, mümkün olabildiğince müzakereci bir yaklaşımı benimsediklerini aktaran Soylu, Türkiye'de kanun dışı gösteriler dahil olmak üzere bu tip olayların yüzde 60'ının, olay çıkmadan sadece müzakere yaparak sonlandırıldığını aktardı.

Ankara ve İstanbul'da özellikle takviye hazır kuvvet müdürlükleri kurarak bu alanda hem kapasite hem uzmanlığı arttırma yoluna gittiklerine işaret eden Soylu, 2018'de Ankara, 2020'de İstanbul'da takviye hazır kuvvet müdürlüklerini kurduklarını ve iki birimin bugüne kadar toplam 10 milyon kişinin katıldığı 717 etkinlikte görev aldığını söyledi.

"Türk polisi dünyada parmakla gösterilmektedir"

Dünyada yükselen bir güvenlikçi anlayış olmasına, Türkiye'nin bu güvenlik problemlerine en yakın temas eden ülkelerden biri olmasına rağmen, özgürlük alanını kısıtlayan bir anlayış ortaya koymadıklarını vurgulayan Soylu şöyle devam etti:

"Güvenliği, özgürlük alanının korunması çerçevesinden ele aldık ve burada hiçbir istismara, zafiyete müsaade etmedik. Bunun başarı olup olmadığından şüpheye düşen varsa, Avrupa'da yaşanan terör saldırılarından sonra yaşananlara lütfen bir baksın. Oradaki toplumsal olaylara müdahalenin orantısına, orantısızlığına bir baksın. Eleştirmek, söz söylemek, çamur atmak, kara çalmak kolaydır. Türk polisi dünyada parmakla gösterilmektedir."

OHAL sürecinde Londra ve diğer başkentlerin meydanlarında da özel harekatçıların, ağır makineli silahlarla nöbet tutmaya başladığını hatırlatan Soylu, "Lütfen kimse bu teşkilata, bu ülkenin güvenlik güçlerine, kolluk birimlerine, polisine, jandarmasına, sahil güvenliğine haksızlık etmesin. Siyaset yapılır, yapılsın. Ama bu çocuklar bu evlatlar bu ülkenin evlatlarıdır. Bu kurumlar, bizim köklü devlet geleneğimizin parçası, iki asra yakın mazileri olan kurumlardır. Lütfen bu kurumları günlük tartışmaların içine çekip, yıpratmayın" dedi.

"Seçimler yaklaşınca riyakarlık yüzlerinden aşağıya doğru akıyor"

Gösteri yapıldığında marjinal grupların özellikle medyada yer alabilmek için farklı yaklaşımlara girdiğini belirten Soylu, şöyle konuştu:

"İstanbul Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğünü kurarken ortaya atılan iddiaları unutmuş değiliz. Bekçilerimiz üzerinden yürütülmüş tartışmaları unutmuş değiliz. Kamu kurumuna sızmış teröristleri, KHK'lıları savundukları kadar, bizim gece gündüz sokakları arşınlayan, nöbet tutan, hırsızın uğursuzun, uyuşturucu satıcısının peşinde koşan bekçimizi, polisimizi, jandarmamızı, denizlerde sabahlayan leventlerimizi savunmadılar, sahiplenmediler. Sahiplenmezler de. Seçimler yaklaşınca riyakarlık yüzlerinden aşağıya doğru akıyor. Oysa vatandaşımızın canı, malı nerede tehlike yaşıyorsa, bu evlatlarımız oradadır."

"Katar'da oynanacak Dünya Kupası'nda 3 bin 250 personelimiz görev yapacak"

Teşkilatın yurt dışında önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Soylu, "Arkadaşlarımız Macaristan'da, Dostluk Yolu Projesi kapsamında göreve başladılar. Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'nda bizim polisimiz güvenliği sağlayacak. 3 bin çevik kuvvet ve takviye hazır kuvvet personeli, 100 özel harekat personeli, 50 bomba arama köpeği ve idarecisi, 30 çevik kuvvet köpeği ve idarecisi, 50 bomba uzmanı ve diğer koordinatör personel olmak üzere toplam 3 bin 250 personelimiz, 2022'de kasım ve aralıkta yaklaşık 45 gün Katar'da dünya kupası için geçici olarak görev yapacaklar" dedi.

Müsabakalarda yeni önlemler

Ayrıca 677 Katarlı güvenlik personeline 38 farklı alanda eğitim verdiklerini kaydeden Soylu, spor müsabakalarında bir dizi güvenlik önlemi aldıklarını, risk derecelendirmesi yaparak tüm müsabakaları A, B, C risk kategorilerine ayırdıklarını anlattı.

Spor polisine yoğun eğitimler verdiklerini aktaran Soylu, "Bu sayede tüm branşlarda olaylı müsabaka sayısı 2017-2018 sezonunda 53 iken, 2018-2019 sezonunda 33'e, 2019-2020 sezonunda 15'e ve 2020-2021 sezonunda salgının da etkisi vardır ama 2'ye düştü" bilgisini verdi.

Kolluk gözetim komisyonu kurarak, tüm şikayetleri incelediklerini bildiren Soylu, "2020 ve 2021 yıllarında toplam 95 bin ihbar ve şikayet aldık, 67 bin dosyanın incelemesini tamamladık, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. İşimizde samimi ve dikkatliyiz. Küresel güvenlik tablosunun akşamdan sabaha değişeceğini beklemek hayalcilik olur. Küresel karar merkezleri, bize bu umudu verebiliyor değildir. Dolayısıyla bu teyakkuzumuzu, bu dikkatimizi sürdürmemiz lazım. Hareket noktamız, özgürlük alanını korumaktır. Bu bakışı ne olursa olsun kaybedemeyiz" diye konuştu.