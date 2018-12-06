İçişleri Bakanı Soylu: Tüm zamanların en büyük yakalaması gerçekleşti

Dün bir istihbaratı değerlendiren Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir tırı durdurup, kapalı olan çekicisinde arama yapmıştı.

Arama sonucunda, Van'dan İstanbul'a gittiği belirlenen tırın çekicisindeki dondurulmuş hayvan iç yağları arasına saklanan yüklü miktarda eroin ele geçirilmişti.

Ele geçirilen tırdaki uyuşturucunun daralı ağırlığının 1 ton 271 kilogram olduğu belirlenmiş, tırdaki 3 kişi gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili açıklama yaparak, "Dün zamanın en büyük yakalaması gerçekleşti, Erzincan'da emniyet müdürlüğümüze bağlı ekipler 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirdi." dedi.

"PKK'lılara ilişkin iade taleplerimiz Avrupa'nın içlerine doğru ilerledikçe asla karşılanmıyor"

Bakan Soylu "PKK ve uyuşturucu arasında organik bağ bu kadar açıkken, Avrupa'nın ve ABD'nin resmi kurumlarının kararlarına, raporlarına girmişken, örgüte karşı ciddi mücadele tavrı görememeyi, bilakis üretim ve dağıtım artışına yönelik adımların gelmesini, hala bu örgüte silah, lojistik destek ve yasal koruma sağlanmasını, 21. yüzyılın medeniyet normlarıyla izah edemiyoruz.

Kırmızı bültenle aradığımız PKK'lılara ilişkin iade taleplerimiz özellikle Avrupa'nın içlerine doğru ilerledikçe asla karşılanmıyor. YPG'nin, PKK'nın şubesi hatta bizatihi isim değiştirmiş hali olduğu biliniyor. Buna rağmen hala birtakım siyasi manevralarla bu örgüte para, silah, eğitim desteği verilmeye devam ediyor." diye konuştu

Kaynak: AA, TRT Haber