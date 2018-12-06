AK Parti'nin 14 belediye başkan adayı açıklandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Hakim değil hadim, gönül kıran değil gönlü yapan yönetim anlayışına uygun davranırlarsa milletin desteğinin hep yanlarında olacağını söyleyen Erdoğan, AK Parti'nin en büyük özelliğinin demokrasiye, milli iradeye, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkması olduğunu belirtti.

"Hassasiyetimiz çok fazla"

Partisinin belediye başkan adaylarını belirlemek için gece geç saatlere kadar çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, "Bu işi ince ince dokuyup sonuçlandırmamız gerekiyor. Hassasiyetimiz çok fazla." dedi.

Erdoğan, eski tarz kampanya yöntemlerinin şehirleri kirleten, milletin de tepkisine yol açan yöntemler olduğunu belirterek, parti bayrak ve afişleri ile sokakları donatmaya günümüz seçim şartlarında artık gerek olmadığını söyledi.

"Bayrak ve afiş asmayacağız"

Erdoğan, "AK Parti olarak 2019 seçim döneminden başlayarak, görüntü ve gürültü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini terk ediyoruz. Çevreye ve insana saygılı kampanya yürüteceğiz. Seçim büroları ve parti binaları dışında hiçbir yere bayrak ve afiş asmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevreye ve insana saygılı seçim kampanyası yürütme kararı aldık. AK Parti olarak, gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz.https://t.co/93COWzEFv5 pic.twitter.com/sdA7uARsMH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Aralık 2018

AK Parti her alanda olduğu gibi siyasetin dijital boyutunda da öncü bir parti olduğunu belirten Erdoğan, "Sosyal medyada kendimizi en doğru şekilde anlatacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinin 14 il belediye başkan adayını daha açıklayarak, tanıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.https://t.co/93COWzEFv5 pic.twitter.com/4yFIekmtdz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Aralık 2018

Buna göre, yerel seçimde AK Parti'den aday gösterilen isimler ve iller şöyle:

1- Ağrı: Savcı Sayan

2- Aksaray: Enver Dinçer

3- Bilecik: Nihat Can

4- Erzincan: Cemalettin Başsoy

5- Edirne: Koray Uymaz

6- Iğdır: Adil Aşırım

7- Isparta: Şükrü Başdeğirmen

8- Kars: Ensar Erdoğdu

9- Kırşehir: Yaşar Bahçeci

10- Kütahya: Ahmet Sami Kutlu

11- Siirt: Ali İlbaş

12- Tunceli: Gökhan Arasan

13- Van: Necdet Takva

14- Zonguldak: Ömer Selim Alan

"Liderler olarak bir araya gelip nihai kararlarımızı vereceğiz"

Cumhur İttifakını lekelemeyecek, gölgelemeyecek şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, “Bazı kalan yerleri de bizler daha sonra yine liderler olarak bir araya gelip nihai kararlarımızı da bu konuda vereceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakımızı lekelemeyecek, gölgelemeyecek şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kalan yerlerle ilgili de bizler liderler olarak bir araya gelip nihai kararlarımızı vereceğiz.https://t.co/93COWzEFv5 pic.twitter.com/vYtYHafmnN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Aralık 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tespitiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, önümüzdeki günlerde adayları açıklayacaklarını belirtti.

74 belediye başkan adayı tanıtılmış oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı'nda da partisinin 14 büyükşehir, 26 il olmak üzere 40 adayını, AK Parti Grup Toplantısında ise 9 büyükşehir, 11 il olmak üzere 20 belediye başkan adayını açıklamıştı.

Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 74 il belediye başkan adayını tanıtmış oldu.

Kaynak: TRT Haber / AA