İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında gerçekleştirilen 9 bin 463 iç güvenlik operasyonunda 50 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen isimler arasında gri kategoride aranan Rıdvan Ertaş ve Müslüm bilici de bulunuyor.

Operasyonlarda terör örgütleri ile irtibatlı 4 bin 158 kişi gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; 108 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirildi. 39’u ağır ve uzun namlulu olmak üzere 95 silah ele geçirildi. 30 adet mayın/el yapımı patlayıcı, 32 adet el bombası, bin 121 kg patlayıcı (240’ı plastik) madde, 9 bin 63 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

15 bin 636 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı

Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 10 bin 34 operasyonda 15 bin 636 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 2 bin 158'i tutuklandı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarları şöyle:

3 bin 650 kg eroin

3 bin 630 kg esrar

76 kg kokain

70,5 kg afyon sakızı

44,5 kg metamfetamin

13,7 kg sentetik kannabinoid (bonzai)

155 bin 156 adet sentetik ecza

5 milyon 277 bin 527 adet captagon

1 milyon 426 bin 256 adet ectasy

730 kök kenevir

Kaçakçılıkla mücadele

Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 444 operasyonda 2 bin 397 kişi gözaltına alındı, 74 kişi tutuklandı. 1 milyon 186 bin 465 paket kaçak sigara, 45 bin 266 litre kaçak alkollü içki, 281 bin 224 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Bin 92’si denizlerde olmak üzere toplam 13 bin 137 düzensiz göçmen yakalandı, 485 organizatör gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadele

Terör suçları kapsamında, 4 bin 718 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 2 bin 111 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Kaynak: TRT Haber