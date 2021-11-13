Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransız haber ajansı Ajans France Press'e açıklamalarda bulundu.

Ankara'nın, Belarus'a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına uçak bileti satışını yasaklaması üzerine gelen eleştirilere cevap verdi.

Kalın, Türkiye'nin sınır krizine bir şekilde katkıda bulunduğu yönündeki suçlamaların haksız olduğunu söyledi.

Belarus, Polonya, Litvanya ve birkaç Avrupa ülkesi arasındaki bu son yasadışı göçmen krizinin, Türkiye ile hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.

Kalın "Yolcular Belarus'a, oradan da Litvanya, Polonya ve diğer Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor. Bunun için Türkiye'yi veya Türk Hava Yollarını suçlamak çok yanıltıcı ve yersiz" dedi.

Polonya-Belarus sınırı hareketli

Belarus-Polonya sınırında tansiyon yüksek. Irak, Suriye ve Afganistan'dan binlerce düzensiz göçmen, Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışıyor.

Polonya topraklarına giren onlarca göçmen gözaltına alındı. Varşova yönetimi, sınırdaki asker sayısını 15 bine çıkardı.

Belarus, Polonya'yı göçmenlere insani muamelede bulunmamakla suçluyor. Polonya ise Belarus'un göçmenleri siyasi araç olarak kullandığını savunuyor.