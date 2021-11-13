Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 13:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kırmızı bültenle aranan terörist Suriye sınırında yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Yakalananlardan birinin kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;
"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi."
Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/JPsl8foeVr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 13, 2021
Etiketler: DEAŞ Milli Savunma Bakanlığı Son Dakika Suriye Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Bakan Özer: Genç işsizlik oranını emin adımlarla düşüreceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz