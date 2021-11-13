Çatalca'da İSO Gelecek Meslek Liseleri Hatıra Ormanı'nda fidan dikimine katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 150 meslek lisesi öğrencisiyle bir araya geldi.

Hatıra ormanına 20 bin fidan dikileceğini söyleyen Bakan Özer, “meslek liseleri, 81 ilde çok iyi noktalara gelmeye başladı. İnşallah artık Türkiye'deki kronik bir problem olan genç işsizlik oranını emin adımlarla düşüreceğiz” dedi.

Meslek liseleriyle geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşasında çok önemli olduğunu dile getiren Bakan Özer, sözlerine şöyle devam etti:

“COVID-19 salgını süresinde ön plana çıkan en önemli şey üretim oldu. Bu sıralarda oturan, kıymetli öğrencilerimiz sağlıklarını bir kenara bıraktılar ve sizler için maskeden dezenfektana yüz koruyucu siperlikten solunum cihazına, maske makinesine kadar tüm ihtiyaç olan noktaları, ürünleri çok kısa sürede üretebildiler. İnşallah meslek liselerimizde öğrencilerimizi yetiştirerek sanayimizin, iş dünyamızın çok daha güçlü hale gelmesini sağlamış olacağız.”

