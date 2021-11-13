Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 14:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Komandolar Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan teröristlere operasyon düzenledi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/2GtS0y2uUT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 13, 2021
Milli Savunma Bakanlığı, operasyon kapsamında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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