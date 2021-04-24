Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 00:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesinde ele alınan konular detaylı olarak değerlendirildi.
Ortak ve stratejik çıkarlara öncelik vurgusu
İki liderin haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde görüşme kararı almalarından duyulan memnuniyet dile getirildi.
Mevcut anlaşmazlıklara rağmen Türkiye-ABD ilişkilerinde karşılıklı saygı çerçevesinde, ortak ve stratejik çıkarlara öncelik verilmesi gerektiği ifade edildi.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı İbrahim Kalın ABD
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