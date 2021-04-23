Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 23:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Huber Köşkü’nde çocuklarla iftar yaptı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla iftarda buluştu.
Erdoğan çifti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Tarabya'daki Huber Köşkü'nde çocukları ağırladı.
Çocuklarla tek tek ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan onlarla birlikte fotoğraf da çektirdi.
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