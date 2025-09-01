Açık 31.4ºC Ankara
01.09.2025 15:40

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 kişi hakkında kırmızı bülten kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari iş insanı şüpheli Murat Gülibrahimoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un sağ kolu Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 kişi hakkında kırmızı bülten kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan firari şüpheli iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun kırmızı bültenle aranması için karar çıkarıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, 10 Mayıs'ta iş insanı firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında, "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanuna muhalefet" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Ayrıca, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un sağ kolu Emrah Bağdatlı hakkında da kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
