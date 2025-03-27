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Gündem
TRT Haber 27.03.2025 20:34

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 12 şirkete el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik olarak yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu.

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 12 şirkete el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

İBB' ye yönelik ''yolsuzluk'' soruşturması kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı Ali Nuhoğlu ile Furkan Remzi Ceylan tutuklanmıştı.

Bu kapsamda, Nuhoğlu'nun Trend İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Nuhoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve Ceylan'ın İSCON İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konulmuştu. 

12 şirkete daha el konuldu

'Yolsuzluk' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında Murat Kapki, Serhat Kapki, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Ali İlbak, Yusuf İlbak, Vedat Şahin, Necati Özkan, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Alihan Aydın, Alper Aydın ve Alperen Aydın isimli şüphelilere ait oldukları belirlenen 12 şirkete el konuldu.  

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