Puslu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.10.2025 10:21

İBB'deki 'veri sızdırma' soruşturmasında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "İSTANBUL SENİN" uygulaması üzerinden kişisel verilerin sızdırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görevli 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İBB'deki 'veri sızdırma' soruşturmasında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında ‘İstanbul Senin’ uygulaması üzerinden 4.7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması, 3.7 milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin darkwebde satışa çıkartılması ve aynı uygulama içerisinde yer alan ‘İBB Hanem’ alt uygulamasında 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırılmasına ilişkin tespitler yapıldı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, alınan ifadelerde adı geçen ve örgüt yöneticileri ile ilişkisi tespit edilen, verilerin işlenmesi ile yurtdışına gönderilmesinde dahili bulunduğu anlaşılan ikisi İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı, diğer ikisi ise İletişim Koordinasyon Merkezi’nde görevli toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler hakkında ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma’ ve ‘suç örgütüne üye olma’ suçlarından gözaltı kararı verildiği de öğrenildi.

ETİKETLER
Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sıradaki Haber
Bakan Kurum'dan İzmir depreminin yıl dönümü paylaşımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:32
Özdemir: Hedefimiz Katılım bankacılığı sektörünü yüzde 25-30'lara taşıyabilmek
11:10
Kasım ayının ekonomi gündemi yoğun
11:10
İsrail'in engellemesi nedeniyle UNRWA depolarında Gazze'ye aylarca yetecek gıda bekliyor
11:20
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil tıra çarptı: 1 ölü
10:57
Bu hafta 8 film vizyona girecek
10:52
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
Edremit Körfezi'nde "kırma zeytin" mesaisi başladı
Edremit Körfezi'nde "kırma zeytin" mesaisi başladı
FOTO FOKUS
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ