Gündem
TRT Haber 30.10.2025 10:22

Bakan Kurum'dan İzmir depreminin yıl dönümü paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2020'de yaşanan İzmir depreminin ardından zor günlerin geride kaldığını belirterek, "Kaybettiklerimizi hiç unutmadık ama sözümüzü tuttuk; yıkılan her evin yerine, umutla, sevgiyle, emekle yeni yuvalar kurduk." dedi.

Kurum, sosyal medya hesabından İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremin yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Deprem sonrası İzmir'de yapılan TOKİ konutlarının görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaşan Kurum, şunları kaydetti:

 

"Sevgiyle, emekle yeni yuvalar kurduk"

"Birlikte ağladık, birlikte ayağa kalktık. Kaybettiklerimizi hiç unutmadık ama sözümüzü tuttuk; yıkılan her evin yerine, umutla, sevgiyle, emekle yeni yuvalar kurduk. Bugün İzmirli kardeşlerimiz güvenli evlerinde, huzurla yaşamlarını sürdürüyor. İzmir Depremi’nde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Allah güzel ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın."

ETİKETLER
Deprem İzmir Murat Kurum TOKİ
