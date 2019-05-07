Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Seçimler 23 Haziran Pazar günü yapılacak.

23 Haziran'da yapılacak seçimlere kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına vekaleten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verdiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, yapılacak seçim sonucunda yeni belediye başkanı seçilinceye kadar 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi gereğince İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber