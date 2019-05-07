Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, İstanbul'daki seçimin adaylarının belli olduğunu belirterek, şu anda adaylarının Binali Yıldırım olduğunu söyledi.

"Şu anda İstanbul Valimiz Ali Bey, görevine başladı"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilmesini değerlendiren Erdoğan, "Bu süreci, İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya götürecek. Şu anda İstanbul Valimiz Ali Bey, görevine başladı." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüştüğünü belirten Erdoğan, “Az önce kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Hem Ramazan-ı Şeriflerini kutladım hem de bu verilen kararın ülkemiz için hayır olması temennisinde bulundum.” dedi.

Erdoğan, çözüm süreci diye bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.

"Biz şu anda kendi programımızı uygulamaya devam ediyoruz"

Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri ile ilgili Erdoğan, “Biz şu anda kendi programımızı uygulamaya devam ediyoruz. Aynen devam ederiz.” ifadelerini kullandı.

"Hakemliği milli iradeye bırakacak en doğru adım olarak görüyoruz"

Partisinin grup toplantısında YSK'nın İstanbul kararını değerlendiren Erdoğan, "İstanbul seçimlerinde organize bir yolsuzluk, tam kanunsuzluk ve usulsüzlük hali olduğuna samimi olarak inanıyoruz. Gözümüzün önünde tüm çıplaklığıyla duran usulsüzlüğü, daha vahimi bir irade gaspını görmezden gelemeyiz. Seçim gecesinden bugüne kadar yaşanan bu sürecin sebebi işte budur. Biz bu yapılanların hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak, milletimiz bizden hesap sorar."

Kararın ülkeye, millete ve İstanbul'a hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararı, siyasetçiler olarak sorunlarımızı demokrasi ve hukuk içinde çözme irademizi güçlendirecek, hakemliği milli iradeye bırakacak en doğru adım olarak görüyoruz. İstanbul seçimlerinin üzerindeki gölgenin kalkmasını sağlayacak bu kararı, demokrasimizi güçlendirecek önemli bir adım olarak görüyoruz."

Erdoğan, AK Parti'nin sandıktan çıkan sonucu kabullenmemek, hakkı olmayan bir seçimi kazanmış gözükmek gibi bir derdi asla olmadığını ve olmayacağını belirtti.

Kaynak: TRT Haber/AA