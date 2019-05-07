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AK Parti’den seçim açıklaması: Tek tek suç duyurusunda bulunacağız
07 Mayıs 2019 Salı 11:31 - Son Güncelleme 07 Mayıs 2019 Salı 11:49
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimleriyle ilgili, "Biz de tek tek sorumlularla ilgili suç duyurusunda bulunacağız." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK'nın İstanbul kararına ilişkin, "Bu karar olmasaydı gelecek süreçlerde doğru düzgün, güvenlikli bir şekilde seçim yürütmek gerçekten çok zor olurdu. Raydan çıkan bir şey vardı, YSK kararı ile raya alındı." ifadelerini kullandı.
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