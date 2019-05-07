AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK'nın İstanbul kararına ilişkin, "Bu karar olmasaydı gelecek süreçlerde doğru düzgün, güvenlikli bir şekilde seçim yürütmek gerçekten çok zor olurdu. Raydan çıkan bir şey vardı, YSK kararı ile raya alındı." ifadelerini kullandı.

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