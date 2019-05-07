Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili, "Verilen karar demokrasimizin bir zaferidir. YSK'nın seçimi yenileme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. YSK'nin kararı, seçim sonuçlarının milli iradeyi doğru biçimde yansıtmasına yönelik çaba olarak görülmeli. Benzer sorunların tekrarlanmaması için taraflar gereken önlemleri alacaktır" dedi.

Altun, "Seçim kanunlarımızı ihlal edenlerden hesap sorulacağına inancımız tamdır" ifadesini kullandı.

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