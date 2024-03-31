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Gündem
AA 31.03.2024 12:35

İBB Başkan adayı Kavuncu oyunu kullandı

İyi Parti İBB Başkan adayı Kavuncu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Eyüpsultan'da kullandı.

İBB Başkan adayı Kavuncu oyunu kullandı
[Fotograf: AA]

Eşi Hülya ve kızı İlay Gökçe'yle beraber Göktürk Turgut Özal Ortaokulu'na giden İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, "2254" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Sandık görevlileri ile tek tek tokalaşan Kavuncu, daha sonra oylarının bulunduğu zarfı sandığa attı.

Kavuncu, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin ülke için hayırlı olması dileğinde bulundu.

Akşam seçim sonuçlarını değerlendireceklerini dile getiren Kavuncu, "Her türlü bağrışa çağrışa, her türlü zorlamalara rağmen güzel bir kampanya süreci götürdük. Dilimizi bozmadık ve memleketimiz için, iyi olması için, demokrasinin hakim olması için bizimle beraber birçok parti bu yarışa girdi." dedi.

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