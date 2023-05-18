HÜRJET tüm zorlu şartlarda test ediliyor

Kanatlarını eğiyor. Gövdesine basınç ve yük bindiriliyor. Dayanıklılığı en son raddesine kadar test ediliyor…

HÜRJET'in mekanik test merkezi ilk kez TRT Haber tarafından görüntülendi. Bir uçağın ilk uçuşu ve seri üretimi için test merkez olmazsa olmaz öneme sahip.

Test merkezinde bir HÜRJET prototipi sistemin içine alınıyor, tüm ömrünü burada geçiriyor. Uçak hiç uçmasa da uçuşta karşılaşabileceği zorluklara tabii tutuluyor.

100 bin kez uçuşunda ne olacağı test edilecek

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, HÜRJET testleriyle ilgili bilgi verdi:

“10 bin defa uçarsa neresinde çatlak oluşabilir, 100 bin defa uçarsa neresinde çatlak oluşabilir? Bunların hepsini burada test edeceğiz. HÜRJET'imiz 7,5 g ile uçuyor dolayısıyla 7,5 kat ağırlaşıyor manevra yaparken üzerine kanadına kuyruğuna kuvvetler geliyor bu 7,5 g ile test ediyoruz.”

Test merkezinin kontrol odasında, sensörlerden gelen veriler eş zamanlı olarak izleniyor ve kaydediliyor. Şu ana kadarki testlerde bir sorunla karşılaşılmasa da bir sorunla karşılaşıldığı taktirde mühendislerce bu sorun gideriliyor.

Uçağın etrafına yüzlerce sensör yerleştirildi

Uçak çevresine yerleştirilen yaklaşık 200 piston ve yüzlerce sensörden, 1500'den fazla veri alınıyor. Sistem ile 5 bine kadar veri almak da mümkün...

Temel Kotil, “Uçağın her tarafını dinlediğimizi düşünün kulağımızı koyduk bir yere ne kadar ses çıkarıyor onu anladığımızı düşünün, tabi mukavvemetine bakıyoruz. Bunun bunların hepsini bu gencecik çocuklar tasarladı. Burada bizim mühendislerimiz var test mühendislerimiz var, bu Türk yapımı” dedi.

KAAN ve ATAK-2 için de test merkezleri yapılıyor

TUSAŞ, GÖKBEY Helikopteri için de benzer bir test merkezine sahip. Milli Muharip Uçak KAAN ve ATAK-2 için de test merkezleri hazırlanıyor.

Dünyada çok az sayıda ülkenin sahip olduğu bu test merkezi ile uluslararası sertifika almak mümkün oluyor.

Kamera: Veysel Dişbudak