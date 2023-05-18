Parçalı Bulutlu 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.05.2023 05:10

New York'ta "Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü" 20 Mayıs'ta düzenlenecek

New York'ta 1981'den beri düzenlenen "Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü" 20 Mayıs'ta gerçekleşecek.

New York'ta "Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü" 20 Mayıs'ta düzenlenecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]

New York Başkonsolosluğu'nun sosyal medya hesabından video mesajı paylaşan Başkonsolos Reyhan Özgür, tüm vatandaşları Türk Günü Yürüyüşü'ne davet etti.

Özgür, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından 20 Mayıs Cumartesi günü Manhattan'da düzenlenecek. 40. Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü'ne tüm vatandaşlarımızı bekleriz" dedi.

Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü'nün Türk-Amerikan toplumunun birlik ve beraberliği ile ABD'nin ekonomik ve kültürel hayata katkılarının görünürlüğünü artırması açısından önem taşıdığını söyleyen Özgür, özellikle çocuklar ve gençlerin katılımına özel önem verdiklerini ifade etti

"Türk-Amerikan toplumu ile birlikte tek yürek olup yürümek gücümüze güç katacaktır"

TADF, konuya ilişkin yaptığı duyuruda, yürüyüşün New York Manhattan'daki ünlü Madison Caddesi'nde saat 11.30'da başlayacağını aktardı.

Duyuruda, "Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü'nde, Türk-Amerikan toplumu ve Türkiye'mizden gelen konuklarımız ile birlikte öncelikle depremde hayatını kaybeden tüm canlarımızı anacağız. Ardından, New York'taki Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü'müzün 40. yılını, Cumhuriyetimizin 100. yılını ve büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun’a çıkışının 104. yılını hep birlikte kutlayacağız. Bu yıl Türk-Amerikan toplumu ile birlikte tek yürek olup yürümek gücümüze güç katacaktır" denildi.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi de başlayacak

Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü'nün gerçekleşeceği cumartesi günü aynı zamanda ABD genelinde Türkiye'deki 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme süreci de başlayacak.

New York'taki seçmenler 20-24 Mayıs tarihleri arasında Türkevi'nde 08.00-22.00 saatleri arasında, South Jersey ve Long Island'da kurulan seçim merkezlerinde ise 20-21 Mayıs tarihleri arasında 09.00-21.00 saatlerinde oy kullanabilecek.

Washington Büyükelçiliği ve ülkedeki diğer başkonsolosluklarda oy kullanma da 20-24 Mayıs tarihleri arasında 08.00-22.00 saatlerinde yapılacak.

Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü 1981'e kadar uzanıyor

ABD'de Türk diplomatların Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla ilk olarak 1981'de düzenlenen yürüyüş, sonraki yıllarda geleneksel hale geldi.

Kovid-19 döneminde düzenlenmeyen yürüyüşün geçen sene 39'uncusu yapıldı. Bu nedenle bu yıl Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü'nün 40'ıncısı gerçekleşecek.

Yürüyüşe Türk dünyasından binlerce kişi katılıyor.

Yürüyüşe, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil Türk dünyasından binlerce kişi Türk bayraklarıyla katılıyor.

Yürüyüş kapsamında çeşitli dernek ve kuruluşlara ait tören araçları resmi geçişler düzenliyor, Türkiye'den gelen sanatçılar konserler veriyor.

ETİKETLER
ABD Türkiye- ABD İlişkileri
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:16
Sarkozy kendisine verilen 3 yıl hapis cezasını temyize götürecek
06:14
Ekvador Cumhurbaşkanı Lasso, Ulusal Meclisi feshetti
06:06
Kolombiya'da iki hafta önce düşen uçaktaki 4 çocuk sağ bulundu
05:43
Bariyerlere saplanan otomobil 5 metre yükseklikte asılı kaldı
05:37
Dünyanın en eski ve en eksiksiz İbranice İncil'i 38,1 milyon dolara satıldı
05:06
Başkent'te iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
20 il için 'sar' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
20 il için 'sar' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
FOTO FOKUS
Ankara'da fırtınada çatının uçma anı kamerada
Ankara'da fırtınada çatının uçma anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ