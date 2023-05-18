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TRT Haber 18.05.2023 01:33

Meclis'in eğitimci vekilleri

Seçimlerle birlikte yenilenen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eğitimci vekiller dikkat çekiyor. Bu isimlerin başında AK Parti'den Ordu Milletvekili seçilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geliyor.

Meclis'in eğitimci vekilleri

28'inci yasama döneminde Meclis'e girebilmek için eğitim öğretim camiasından çok sayıda aday bulunuyordu.

251 öğretmen, 152 eğitimci ve 119 akademisyen aday listelerinde yer aldı.

14 Mayıs'ta bunlardan bir kısmı milletvekili seçildi.

Yeni dönemde Meclis’te görev yapacak eğitimci vekillerin başında, AK Parti'den Ordu milletvekili olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geliyor.

Eski Kocaeli Üniversitesi Rektörü AK Partili Sadettin Hülagü Kocaeli'den, Nişantaşı Eğitim Vakfı Başkanı MHP'li Levent Uysal da Mersin'den milletvekili seçildi.

İyi Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ve İyi Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale de Meclis’e giren akademisyenler arasında yer aldı.

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