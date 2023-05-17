Çok Bulutlu 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 17.05.2023 20:59

Devlet Başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği

Katar Emiri, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı, Macaristan Başbakanı, Malezya Başbakanı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Devlet Başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seçimin ikinci turunda da başarılar diledi ve seçimlerin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu 

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2023
Sıradaki Haber
Yapı denetimde pilot bölge İstanbul
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:04
ABD: Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uzatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz
21:06
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
20:09
Yapı denetimde pilot bölge İstanbul
19:54
Vatan Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
19:43
AYD’den seçim sürecinde 'kara propaganda' tepkisi: AA ve TRT'den özür dileyin
19:39
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Erdoğan'a 'Tahıl Girişimi' teşekkürü
Paris'teki Saint-Jacques Kulesi ziyarete açıldı
Paris'teki Saint-Jacques Kulesi ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
AFAD gönüllüsü Bakan Kurum'a dert yandı: Kanıma dokundu, bir şişe su içmiştim
AFAD gönüllüsü Bakan Kurum'a dert yandı: Kanıma dokundu, bir şişe su içmiştim
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ