'İslamofobi' terimi, UNESCO'nun ayrımcılık ve ırkçılıkla ilgili karar tasarısında

Büyükelçi Aybet, UNESCO'nun 216. Yürütme Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İslam karşıtlığı (İslamofobi) teriminin Türkiye’nin girişimleriyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edildiğini hatırlattı.

Buna karşın, UNESCO Yürütme Kurulundaki birçok ülkenin, bu terimin örgütün ayrımcılık ve ırkçılıkla ilgili bir karar tasarısında yer almasına karşı çıktığını belirten Aybet, Türkiye'nin girişimleriyle İslam karşıtlığı teriminin söz konusu karar tasarısında da yer alacağını kaydetti.

Bu sabah @UNESCO Yürütme Kurulunda UNESCO’nun Irkçılık ve Ayrımcılık Yol Haritasına İSLAM KARŞITLIĞI İLE MÜCADELE yi ekleyen düzeltmelerimizin kabulununden önce yaptığım konuşmam.

Hayırlı olsun.

