Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 11:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hudutlardan kaçak geçmeye çalışan 5 terör örgütü üyesi yakalandı
Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü PKK, 2'si de FETÖ mensubu olmak üzere 5 şahıs yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudutlardan yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 5 şahıs yakalandı.
Yakalananlardan birinin PKK, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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