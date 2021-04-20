İstanbul 28'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık Dalkuş son savunmasını yaptı.



Savunmanın ardından mahkeme heyeti Dalkuş hakkında kararını verdi.

Mehmet Murat Dalkuş, FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.



Dalkuş, Ergenekon davasında görev yapmıştı. Örgüt bağlantısı nedeniyle meslekten ihraç edilen Dalkuş için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Eski savcı 2019'da Esenyurt'ta yakalanmıştı.