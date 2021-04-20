Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 11:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ergenekon savcısına FETÖ davasında 6 yıl 10 ay hapis
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında yargılanan Ergenekon davasının eski savcılarından Murat Dalkuş "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün ceza aldı.
İstanbul 28'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık Dalkuş son savunmasını yaptı.
Savunmanın ardından mahkeme heyeti Dalkuş hakkında kararını verdi.
Mehmet Murat Dalkuş, FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Dalkuş, Ergenekon davasında görev yapmıştı. Örgüt bağlantısı nedeniyle meslekten ihraç edilen Dalkuş için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Eski savcı 2019'da Esenyurt'ta yakalanmıştı.
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