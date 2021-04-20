Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 08:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bir terörist etkisiz hale getirildi
"Eren-10 Operasyonu" kapsamında Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle çatışma çıktı.
Çatışmada, bir terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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