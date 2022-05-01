Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan’a ve Irak’tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Ülkemizden Yunanistan’a ve Irak’tan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/j8zTqpYHId