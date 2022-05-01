Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 18:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hudut birlikleri FETÖ ve PKK mensubu 4 kişiyi sınırda yakaladı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Türkiye'den Yunanistan’a ve Irak’tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan’a ve Irak’tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını açıkladı.
Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Ülkemizden Yunanistan’a ve Irak’tan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/j8zTqpYHId— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 1, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Sınır Güvenliği PKK/KCK FETÖ
Sıradaki Haber
Fuat Oktay'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz