İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT ile ortak yürüttükleri çalışma kapsamında, FETÖ'nün üst düzey yöneticisi ve İstanbul'da bulunan hücre evlerinin finansörü olduğu tespit edilen Mehmet Biricik adlı şüpheliyi takibe aldı.

3 ay süren teknik ve fiziki takiple; Biricik'in hücre evlerinde saklanan ve örgüt adına aktif olarak faaliyet yürüten FETÖ üyelerine "maaş" adı altında para dağıtıp, nakdi yardımda bulunduğu tespit edildi.

Örgüte ait kapatılan dershane ve okullarda yaklaşık 20 yıl öğretmenlik yaptığı, ByLock kullanıcısı olduğu ve daha önce FETÖ elebaşının talimatlarıyla Bank Asya'ya para yatırdığı saptandı.

Tüm bu tespitlerin ardından şüpehilinin Ümraniye'deki adresine, 29 Nisan Pazar gecesi operasyon düzenlendi.

Çıplak ayakla kaçmaya çalıştı

Polisleri gören Mehmet Biricik, yatak odasına açılan yangın merdiveninden otoparka indi.

Çıplak ayaklarıyla otopark duvarından atlayan Biricik, kaçmaya çalıştı. Bir süre ilerleyen Biricik, polis ekiplerince yakalandı.

Kaçma anı güvenlik kamerasında kaydedilen Mehmet Biricik'in evinde yapılan aramada ise toplam 55 bin lira değerinde 2 bin 850 dolar, 28 bin lira ile 2 cep telefonu, 1 tablet, 2 kullanılmamış telefon kartı, 2 hafıza kartı ve 1 sabit diske ele geçirildi.

Firarilere bilgi aktarmış

Dijital materyallerin incelenmesi sonucunda da şüphelinin '15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından yurt dışına kaçan firari FETÖ mensuplarıyla irtibatlı olduğu, bu kişilere Türkiye'de yakalanan örgüt mensuplarının dava dosyaları ve aldıkları cezalar ile ilgili bilgi akışı sağladığı ortaya çıktı.

Askeri öğrencilerin sorumlusu

Öte yandan 15 Temmuz darbe girişi sonras yakalanan örgüt üyesi askeri öğrencilerin verdiği ifadelerinde Mehmet Biricik'in, İstanbul Anadolu yakasındaki bazı askeri birliklerden sorumlu olduğu, askeri öğrencilerin ilk maaşlarını himmet olarak aldığı, daha sonra da maaşlarının yüzde 15'ini yine himmet için topladığı ortaya çıktı. Biricik'in askeri öğrencilere deşifre olmamaları için namazlarını gözleriyle kılmalarına yönelik talimat verdiği öğrenildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından 30 Nisan günü adliyeye sevk edilen Mehmet Biricik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.